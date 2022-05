Miles de migrantes amenazan con nueva caravana en frontera México y Guatemala

Unos 5,000 migrantes de países de Centro y Suramérica marcharon ayer por segundo día consecutivo en la ciudad mexicana de Tapachula, fronteriza con Guatemala, y amenazaron con la salida de una nueva caravana la próxima semana si las autoridades no les facilitan documentos migratorios.

“No queremos que por ninguna circunstancia haya violencia y no queremos aplicar la fuerza pública con ustedes, por lo que les suplico que actuemos conforme a la ley”, dijo el oficial para intentar mantener el orden entre los migrantes. Una migrante de Venezuela, Luvia Guel, quien llegó desde hace un mes y medio a Tapachula, lamentó que las instancias gubernamentales sean lentas en sus procesos migratorios.

“Nosotros queremos que nos ayuden para que nos dejen avanzar, no queremos perjudicar a su país, no queremos quedarnos en Tapachula”, señaló. Su compatriota, Jonathan Pichardo, contó que han hecho todos los trámites pertinentes, pero aún no sale la fecha para sus visas.

Las autoridades pidieron a los migrantes formalizar su petición a las autoridades del INM pero ellos dijeron que por esa vía tardará la respuesta y ya no pueden esperar una semana o dos semanas. “Este tema se debe resolver a más tardar este lunes, lo ideal que se resolviera antes, porque ya somos un grupo de 7,000 personas, dicen que hay atención en 100 ventanillas pero éstas no resuelven”, expuso Luis Rey García Villagrán, director de la ONG Centro de Dignificación Humana (CDH), tras la reunión.