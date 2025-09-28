Solicitudes de refugio en Honduras superan las de toda la última década

Tegucigalpa, Honduras

El país ha recibido en los últimos meses más solicitudes de refugio que en toda la última década, según un informe del Observatorio de Migraciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM), entre 2024 y 2025 un total de 624 migrantes extranjeros pidieron el reconocimiento de la condición de refugiado en Honduras.

Del total, el 47% corresponde a solicitudes individuales y el 53% a grupos familiares. Además, el 57% de los solicitantes son hombres. En cuanto a las edades, el 41% son menores de 18 años, mientras que el 53% son adultos de entre 22 y 60 años. A pesar del incremento, el proceso de resolución avanza con lentitud: hasta septiembre solo se resolvió el 23% de los casos. Los expertos señalan que este rezago responde a la falta de personal especializado para atender la creciente demanda. Otro dato preocupante es que el 65% de las solicitudes caducaron o fueron desistidas. Esto significa que el solicitante abandonó el proceso, decidió continuar su ruta migratoria o retornó a su lugar de origen. El boletín de la Unah destaca que aún no se registran solicitudes bajo el Acuerdo 13-DGAJTC-2025, firmado en junio pasado entre Honduras y Estados Unidos, para cooperar en la recepción de personas solicitantes de refugio o asilo.