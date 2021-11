Sin energía eléctrica comienzan a votar en Omoa

Los votantes hondureños se formaron desde tempranas horas en los centros educativos designados en el norte del Departamento de Cortés para elegir al nuevo presidente del país.

En el caso de la aldea Cuyamel, una de las comunidades más grandes, el centro José Vicente Cáceres, principal centro de votación, abrió hasta las 7:40 am porque no había luz, pero para no seguir atrasando el proceso los custodios abrieron.

Pasadas las 8:00 am el suministro no había llegado y los custodios alumbraban papeletas con focos de mano.

En el centro José Fiallos de la aldea San Marcos todo transcurre con normalidad y hay al menos 9 militares y policías dando seguridad. Mientras en el centro Abrahan Riera Peña, de Omoa, hay afluencia de personas y no se reporta ningún infortunio o problema al momento.

Más de 5 millones de hondureños están convocados a las elecciones generales de este 28 de noviembre.

Los hondureños también elegirán a los 128 miembros del Congreso Nacional y 20 representantes del parlamento centroamericano.