Honduras, segundo comprador de pistolas y revólveres en la región

Para Ricardo Sosa, criminólogo salvadoreño, experto en seguridad y crimen organizado, “Centroamérica es un mercado para las armas de fuego muy interesante en todo el hemisferio occidental, más de 6 millones de armas de fuego circulan sólo en Centroamérica y a nivel de Guatemala, Honduras y El Salvador, a las sociedades les encanta las armas cortas. El arma preferida, predilecta y de primera elección para comprar en estos países, es la pistola, conocida, llamada o denominada escuadra y, en segundo lugar, el revólver, en particular, el .38 especial, siendo el calibre más vendido en esta micro región”.

“Desde mi punto de vista, este comercio, esta importación de armas de fuego, significa un alta demanda de armas de fuego en estos tres países por niveles de violencia, de crimen organizado, de pandillas criminales, delincuencia común. La gente, la población considera que armarse, comprar un arma de fuego, es la mejor opción, pero la mayoría de estos ciudadanos que compran estas armas de fuego, tipo corta, no tienen capacitación, no tienen adiestramiento, no saben disparar, no saben utilizar el arma que están adquiriendo. Responde más a una falsa premisa de que comprar un arma de fuego es estar o sentirse seguro”, dijo.

Sosa le explicó a Diario LA PRENSA que “en la mayoría de los casos, en Honduras, El Salvador o Guatemala (está documentando y debidamente registrado), cuando los ladrones, delincuentes o pandilleros deciden atacar, sorprenden a los ciudadanos (...), pero hay una cultura de pistolización en Centroamérica y en esta micro región es un fenómeno criminológico, un fenómeno antropológico de estas sociedades”.

Efectivamente, un documento de la oficina del Tratado sobre Comercio de Armas (Arms Trade Treaty, ATT) de la ONU demuestra que los hondureños se decantan por las armas cortas. En 2019, importaron de República Checa, Brasil y Turquía 2,127 revólveres y pistolas automáticas por $661,355.94 y una menor cantidad de fusiles y carabinas: 406 unidades ($312,035.00) compradas a Turquía.

Oscar Hendrix, abogado con estudios en políticas públicas en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, considera que la importación abundante de armas de parte de Honduras está estrechamente ligada a la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, la cual permite a los ciudadanos poseer cinco unidades, y a la expansión de agencias de seguridad que emergieron en medio de una violencia.

“En Honduras, la importación de armas es un monopolio de las Fuerzas Armadas y siempre ha sido un tema de controversia el número de cinco armas máximo que puede tener una persona. Para muchos, es un exceso. También el Registro Balístico no se ha perfeccionado y seguimos tropezando con eso. Las empresas de seguridad privada tienen una gran cantidad de armas y una gran cantidad de elementos trabajando (que superan el Ejército nacional), prácticamente son un ejército privado”, dijo Hendrix al explicar algunos de los elementos que entran en juego en el mercado interno.

Hendrix advierte que una persona que tiene un arma (legal o ilegal) “corre el riesgo de ser asesinada con su misma arma, según algunos estudios” sobre este tema. “Tener armas eleva el peligro. Más allá de armas legales o ilegales, la falta de persecución del delito y la falta de orden de las armas registradas promueven el comercio de armas en una región marcada por la violencia, por la gran cantidad de homicidios y masacres que tenemos”, agregó.

En Honduras, la Constitución de la República, en el artículo 292, establece que “queda reservada como facultad privativa de las Fuerzas Armadas, la fabricación, importación, distribución y venta de armas, municiones y artículos similares”.