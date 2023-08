Nasralla: “Nunca dije que Tomás Zambrano y David Chávez son narcos”

El todavía designado presidencial Salvador Nasralla reaccionó luego que el Partido Nacional aceptará la reunión convocada por él mismo y que tiene como fin juntar a los partidos políticos opositores para así formar una coalición de cara a las próximas elecciones de 2025.

Nasralla fue consultado sobre sus posturas de años anteriores donde definía al partido de la estrella solitaria como “narcopartido”, a lo que se justificó asegurando que no había calificado al presidente del PN, David Chávez y al jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano como “narcotraficantes”.

“Yo dije que Juan Orlando Hernández es narcotraficante y dije que Tony Hernández es narcotraficante, yo no he hablado de David Chávez y del otro que usted menciona (Zambrano) nunca los he mencionado jamás los he mencionado”, se defendió el también presentador de televisión.