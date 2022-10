Salvador Nasralla: “Luis Redondo no me contesta las llamadas ni los mensajes”

Salvador Nasralla, designado presidencial, confesó que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, con quien mantuvo una relación de amistad durante muchos años, ya no le contesta las llamadas telefónicas ni los mensajes de texto.

“Luis (Redondo) no me contesta las llamadas ni los mensajes, realmente no sé por qué Luis cambió así”, dijo Nasralla. A su vez, aseguró que no volverá a hacer una alianza con el Partido Libertad y Refundación (Libre).

Pero el designado mencionó que ya se esperaba que Luis Redondo se distanciara de él cuando asumiera el cargo como presidente del Congreso, pues, hasta Manuel Zelaya Rosales, coordinador de Libre, se lo advirtió.

“De hecho, ‘Mel’ me lo advirtió, pero cuando me lo dijo no le creí, ya que conozco a Luis Redondo de hace tiempo. Él me dijo que a la persona que yo nombrara como presidente ya estando en el cargo no me iba a hacer caso y tenía razón”, señaló.

Días atrás, Salvador Nasralla opinó que el presidente del CN ha sido influenciado por Libre y se ha adherido a su ideología.

“Creo que Luis (Redondo) está demasiado influido por Libre, lo abruma tener 50 personas en contra y al final terminó pesando que nos quitaran 15 diputados”, dijo Nasralla el pasado 19 de julio.