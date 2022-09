El asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales le contestó al designado Salvador Nasralla y lo invitó a “ser honrado devolver los 12 millones que te dio Xiomara (Castro) para tu uso discrecional”.

Mel utilizó la red social Twitter para defenderse de los ataques que había recibido en los últimos días por parte de Nasralla, quien por la misma vía escrito “Si yo fuera presidente de Honduras estaría al frente de la crisis(no un asesor) tomando decisiones con mi equipo técnico y aceptando la ayuda internacional que les he venido anunciando, incluida la gestión de un nuevo TPS para nuestros compatriotas que mandan US$27Millones/día”.

En un tuit un usuario había usado la foto de Mel para hablar de la labor del también esposa de la Presidenta de la República, a lo que Nasralla contestó “Decisivo es que la máxima autoridad electa por el pueblo tome las decisiones inmediatas.El asesor solo puede transmitir la información a los expertos y estos a la presidente, salvo que ella le haya transferido a Mel el mando por los 7 meses del golpe de 2009 en que no gobernó”.

Zelaya no se quedó callado y este sábado le pidió al presentador “ser honrado”. “Mi querido Salva, si no estás conforme deberías ser honrado y devolver. Los 12 Millones que te dio Xiomara para tu uso discrecional; la Presidencia del CN; el ministerio de Salud y la Secretaría de Desarrollo Económico. Así demuestras que no eres un oportunista”, ironizó.