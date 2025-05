Sacerdote responde a Xiomara Castro: "Lobos vestidos de ovejas"

Lempira, Honduras.

Una de las más sonadas fue la del religioso, quien durante una misa lo calificó de forma tajante: “Escuchando que este viejo loco (Manuel Zelaya) y el Estado... porque creo que salió en La Gaceta, sobre un libro del golpe de Estado y no sé qué, hoy los quieren obligar que en las escuelas tiene que leerse... Por favor, ese está loco, es un enfermo mental, eso no ayuda en nada y no saca adelante al país”.

Esa intervención llegó hasta oídos de la presidenta Castro, quien, durante un evento en una escuela de Tegucigalpa el pasado 6 de mayo, respondió públicamente: “Lamento profundamente que algunos sacerdotes de mi iglesia, en lugar de elevar el espíritu, hayan caído en expresiones de desprestigio contra ‘Mel’ motivados por un video manipulado y sacado de contexto. No se puede predicar el amor desde el púlpito y al mismo tiempo ser instrumento de división”.

En reacción a esas palabras, Aguilar no guardó silencio. En su más reciente homilía, respondió con firmeza a la mandataria: “Me conocen hace muchos años, lo que pasa con el poder es que hay dinero y hay todo, pareciera que hubiese sido como una gran cátedra, pero no... Lobos, vestidos de oveja. Lo que pasa que enfrentar al poder no es fácil, pero tiemblan cuando se les habla y si todos habláramos, temblarían como no tiene idea”.

Además, dejó entrever que su seguridad podría estar en riesgo, pero que no se retractará de lo que ha dicho. “Pido sus oraciones porque hay tanta cosa que se dice, pero creo que hay que reservar y orar por esa persona nada más. Yo sigo adelante, hay tanta gente que me dice que no diga nada, pero si me pasa algo es a mí”.

Aguilar también se dirigió directamente a la presidenta, recordándole que estar cerca del pueblo no equivale a aliarse con un movimiento político.

“Después de 28 años no puedo hacer un cambio radical en mi vida callando la verdad, cuando ella habla de los sacerdotes que acompañan al pueblo, lo que pasa es que hay sacerdotes que se han aliado a ellos y eso no es acompañar a un pueblo porque te vas al lado de un partido y acompañar al pueblo es ser neutral”.