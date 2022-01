Ramón Sabillón, virtual ministro de Seguridad en el Gobierno de Xiomara Castro, se reunió con la comisión de transición de la Presidenta electa y dijo que está al servicio de la mandataria.

El general retirado de la Policía Nacional retornó a Honduras el domingo luego de estar exiliado en EUA varios años por los operativos que hizo cuando se detuvo al cartel de los hermanos Valle Valle en 2014.

“Es un honor y un reconocimiento, es algo histórico acompañar a la primera mujer presidenta en este país, y mi decisión es apoyarla al cien por ciento en lo que ella decida”, comenzó diciendo Sabillón.

Necesitamos conocer la verdad y primero necesito conocer esa verdad para establecer algunos parámetros, yo voy a ser muy incluyente”, añadió.

Héctor Zelaya, miembro de la comisión de transición, dijo que este virtual nombramiento no tiene que ver con una presión de Estados Unidos porque “nosotros no obedecemos a instrucciones que no sean del pueblo”.