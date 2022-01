Este martes, en la sala primera del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional, en el juicio oral y público contra el comisionado en condición de retiro Ambrosio Maradiaga Ordóñez, se dictó un sobreseimiento definitivo.

El excomisionado de la Policía era sospechoso de cometer lavado de activos; sin embargo, la Fiscalía no pudo acreditar el delito, por lo que el caso resultó en un fallo absolutorio, quedando finalmente en libertad.

Tras conocer la resolución, Maradiaga Ordóñez agradeció a su familia y abogados por todo el apoyo. “Honduras me conoce y sabe quién es Ambrosio Ordoñez”, al tiempo que pidió a Dios perdonar a quienes quisieron dañar su imagen con la acusación.

”Es mentira de lo que me acusaron, me dediqué a trabajar, ponen dinero donde no lo hay, he vivido con lo que he ganado. A los interventores les digo que no se crean el ave fénix de Honduras, no sean léperos, el pueblo ya no les cree, se les acabó la fiesta”, declaró Ambrosio Maradiaga en las afueras de los juzgados capitalinos.

Según los señalamientos que presentó en su momento el Ministerio Público, el exjerarca policial reflejó “una incongruencia patrimonial” entre 2007 y 2014, tiempo en el que tuvo movimientos financieros “atípicos” de casi siete millones de lempiras, y en 2010 fue el año cuando “más se incrementó el ingreso de sus cuentas”.

Las indagaciones mostraron “un patrimonio no justificado” de más de 6.8 millones de lempiras, según la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio Público.