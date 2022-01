No descartan casos de flurona en Honduras: una mezcla de covid-19 e influenza

La variante ómicron se sigue propagando e incrementando los casos de forma exponencial en diferentes países del mundo y Honduras no es la excepción.

Pese a que todavía no ha sido confirmada la circulación de esa contagiosa variante mediante pruebas de laboratorio, especialistas aseguran que ya se están atendiendo pacientes afectados con ómicron.

Médicos advierten que esta mutación es cuatro veces más contagiosa que la variante delta que también circula en el territorio nacional. Sin embargo, con la detección del primer caso en Israel denominado flurona se encienden las alarmas, pues los demás países también podrían empezar a reportarlos.

Se trata de una joven embarazada que se infectó al mismo tiempo de covid-19 y de influenza, a esa combinación se le denominó flurona.

La jefa del servicio de Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP), Suyapa Sosa, señaló que es muy probable que ya se estén presentando casos de flurona en el país, tomando en cuenta que ya está ómicron.

“Diciembre y enero son meses donde la carga de influenza aumenta, entonces, claro que va a haber una combinación de covid-19 con influenza”, aseguró Sosa.

La galena señaló que así como se han tenido pacientes que experimentan la combinación de coronavirus más dengue de manera simultánea también se puede tener flurona.

“Esto es algo que no va a estar exento y va a ocurrir en el país, tenemos que alarmarnos porque tenemos un mal sistema de salud y porque hay mucho relajamiento de la población sino del gobierno”, advirtió.

La ministra de Salud, Alba Flores, indicó que no se puede confirmar aún la presencia de ómicron y flurona sin un diagnóstico laboratorial. No obstante, la funcionaria no descartó que esas infecciones ya estén circulando en el territorio.