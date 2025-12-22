Roberto Contreras pide acelerar el escrutinio especial en el CLE

SAN PEDRO SULA

Contreras informó que el pasado día presentaron una moción ante el pleno del CCEPL para que cualquier escrutador que no se presentara a cumplir su función fuera reemplazado de manera inmediata, con el objetivo de evitar retrasos en el proceso . Sin embargo, aseguró que la propuesta fue rechazada.

El alcalde de San Pedro Sula y presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras, urgió al Consejo Nacional Electoral (CNE) a acelerar el escrutinio especial y denunció que decisiones internas del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) están afectando la celeridad de este proceso.

“Lo que pedimos es que se acelere el conteo en el CNE. Ayer presentamos una moción al pleno del CCEPL en la cual pedíamos que se aprobara la moción que decretaba que cualquier escrutador que no se presentara fuera reemplazado inmediatamente; la moción fue rechazada”, manifestó.

El dirigente liberal cuestionó además la correlación de fuerzas dentro del CCEPL y afirmó que, pese a ostentar la presidencia, no tiene control efectivo sobre las decisiones.

“Del CCEPL yo soy el presidente de papel; ahí quien manda es Allan Ramos, la diputada Iroshka Elvir y la diputada Maribel Espinoza. Ellos tienen nueve votos y nosotros siete, entonces votan de una manera que afecta el proceso y la celeridad del escrutinio”, señaló.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Contreras advirtió que el lento avance del escrutinio -que, según dijo, llega a “una urna diaria”- favorece al partido de gobierno. “El tiempo juega a favor de Libre. El no proceder ni acelerar lo único que dejará es a Honduras como ‘Melezuela’”, subrayó.

El alcalde sampedrano sostuvo que la falta de acciones oportunas podría tener consecuencias políticas mayores. “El plan que siempre quiso Mel Zelaya lo está llevando a cabo nuestro partido y el Partido Nacional; sin darse cuenta, le entregarán la presidencia a Libre”, concluyó.