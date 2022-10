Aunque las posturas son cambiantes, la titular de la Secretaría de Finanzas, Rixi Moncada, dejó entre ver que claudica a la aspiración de ser magistrada a la nueva Corte Suprema de Justicia y se mantendrá en firme en su cargo de la Sefin.

Tras la presunción de que Moncada podría ser la magistrada presidenta de la CSJ porque hace unos meses se le consultó públicamente que si se postularía, y ella respondió: “tengo derecho”.

Y hasta justificó que es “ciudadana de esta República, soy abogada y notaria pública, con más de veinticinco años de servicio. Por supuesto, teniendo los requisitos, no voy a decir en este programa, que tiene otro objetivo, ‘no, mire, no me voy a proponer’ o ‘sí, mire, sí me voy a proponer’.

Sin embargo, aunque en ese momento no sabía qué sucedería, cerca de las 10:00 de la noche del reciente jueves, Moncada aclaró en Twitter que ella seguirá como titular de la Sefin.

“Consciente de la altísima responsabilidad que he asumido con el Proyecto de Refundación de la Patria desde la @SEFINHN , me mantendré firme a pedido de la Presidenta @XiomaraCastroZ”, aclaró.