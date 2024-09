Doce padres ya fueron inscritos en el Registro de Deudores

En un poco más de tres meses de haberse creado el Registro de Deudores Morosos Alimentarios (RDMA), en el Poder Judicial (PJ), ya fueron inscritos 12 padres o madres que han faltado con su deber para con sus hijos.

El dato fue confirmado por la coordinadora del Juzgado de Familia de Francisco Morazán, la abogada Ana Cardona. “Ya tenemos 12 solicitudes ingresadas y actualmente la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y otras instituciones ya recibieron la correspondiente notificación de que deben de bloquear los beneficios de estas personas”, reveló Cardona.

El primero de estos casos, luego de la creación del Registro de Deudores, fue tramitado el pasado 5 de junio de 2024, cuando una madre hizo todas las acciones correspondientes, acreditando que el padre de su hijo o hija no había cumplido con la manutención ordenada por la sentencia de un juez de familia.

El Poder Judicial está en la obligación de ubicar y notificar formalmente a la persona inscrita para que sepa que ha sido incluida en este Registro; pero, además, se enviará los oficios a las demás entidades del Estado y privadas para cumplir con las restricciones que manda la ley.

Entre las restricciones que tienen los incluidos en el Registro de Deudores está el no poder tramitar o renovar su licencia de conducir, no solicitar o renovar su pasaporte para salir del país, no solicitar tarjetas de crédito, la imposibilidad de crear un negocio o empresa, entre otros impedimentos legales.