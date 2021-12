$!Reducen tiempo de vacunación para combatir la ómicron

7,195 hondureños han muerto a causa del covid-19 en el país en 2021. Esta cifra es la que ha sido confirmada. Hay 670 fallecidos aún no confirmados.

“La persona que no tiene la vacuna es un candidato a ingresar a un hospital, a ingresar a una unidad de cuidad intensivos y a fallecer, ya que no tiene la protección necesaria”, advirtió.

La funcionaria lamentó que el 95% de las personas en las salas covid de los hospitales no tienen ni una dosis de la vacuna contra el virus.

Pero la Secretaría de Salud ha indicado que no se tiene la confirmación debido a que las muestras fueron enviadas a Panamá.

“Acá (en el país) no se ha confirmado nunca qué variante está circulando, los diagnósticos han sido clínicos porque no tenemos laboratorios para confirmar y no podemos esperar los resultados de los exámenes que se mandan al extranjero y que se pierden y que nunca regresan.

Sí está circulando la variante de ómicron en el país por la sintomatología que el paciente presenta, aseguró el doctor.

Carlos Umaña, presidente de los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), señaló que “las personas que somos observadoras de la pandemia tenemos una certeza de un 90% que ya estamos ante casos de ómicron en nuestro país”.

El doctor aseguró que hay varios casos que están siendo referidos por sus colegas; además que hay un aumento de pacientes con estos síntomas a nivel privado.

“El triaje del Infop y el del hospital del Seguro Social de San Pedro Sula reportan aumento de casos sintomáticos respiratorios”, aseguró.