Rechazan construcción de una cárcel en La Mosquitia

3_ El proyecto carcelario en Islas del Cisne, al parecer ha sido descartado, aunque oficialmente no ha sido confirmado por el gobierno de Castro.

Erika Urtecho, diputada de Gracias a Dios por el Partido Liberal, ha elevado su voz de protesta desde el Congreso Nacional.

“Decimos no a la construcción de una cárcel en Gracias a Dios. No estamos en contra del ordenamiento del sistema carcelario, lo que estamos es en contra de que se construya en un departamento donde hay tantos problemas. No tenemos energía eléctrica, agua potable y tenemos una pobre infraestructura vial”, dijo Urtecho.

Además, cuestionó el hecho de que el proyecto no se socialice con la comunidad. “No puede ser que en un departamento netamente indígena no se lleve a cabo una consulta libre, previa e informada, como está establecido en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo”, agregó.

Los 12 consejos territoriales, Consejo de Ancianos, la Juventud Misquita Organizada, Mujeres Misquitas Organizadas junto con la organización Masta hicieron público un pronunciamiento en el cual rechazan el penal en Mocorón.

“Expresamos nuestra firme oposición de una cárcel en nuestro departamento. Esta decisión no solo es injusta, sino que también amenaza nuestra cultura, nuestro medio ambiente y el bienestar de nuestra comunidad”, dice parte del comunicado.