Rasel Tomé, uno de los vicepresidentes del Congreso Nacional, criticó al ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, quien aseguró que algunos “indeseables” se colaron en la lista de 45 aspirantes a magistrados que remitió la Junta Nominadora al CN.

Tomé aseveró que Orellana tuvo el tiempo suficiente para impugnar algunas de las candidaturas, pero no lo hizo y ahora viene a señalar el listado que eligió la Junta Nominadora.

“Hemos estado en reflexiones con diputados de diversas bancadas, somos intérpretes de las posturas de la sociedad hondureña. Libre ha demostrado que tiene los votos para elegir la Corte y escuchamos voces que no están de acuerdo con el listado que envió la Junta Nominadora y nos parece que no es justo porque la ley que aprobamos estableció varios mecanismos como audiencias, denuncias, exámenes y si había alguien que no estuviera de acuerdo pues tenía el derecho de presentar impugnaciones”, inició diciendo el diputado de Libre.