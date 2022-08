Ramón Matta Waldurraga dice que “dará la cara” cuando llegue extraditado a Honduras

Asimismo, el hondureño manifestó que la razón por la que no se había entregado a la justicia de su país es porque, según opina, no existían garantías para él en el gobierno presidido por el expresidente Juan Orlando Hernández .

“El gobierno de Colombia está pidiendo al gobierno de Honduras que se me garanticen mis derechos, que no me pueden violentar ni abrirme casos así por así, simplemente me pueden juzgar por el delito que se me está pidiendo”, manifestó Matta Waldurraga.

En 2017, Matta Waldurraga se entregó voluntariamente a Estados Unidos y se declaró culpable de conspiración, fabricación y distribución de sustancias controladas.

Luego de recibir una condena de tiempo servido, pasó 26 meses de reclusión y recobró su libertad. Sin embargo, fue requerido en el aeropuerto El Dorado en 2019 tras llegar como deportado por una orden de captura internacional emitida por Honduras.