Honduras a punto de perder el mercado europeo del café

La cosecha de café 2024-2025 está por comenzar (01 de octubre) y los productores y exportadores hondureños son los más preocupados, ya que aunque se han hecho esfuerzos en conjunto con el Gobierno, el tiempo apremia y no estarán listos para hacer sus envíos cumpliendo con las nuevas regulaciones de la Unión Europea, hacia donde exportan más del 55% del aromático.

Honduras no está listo para cumplir con las normativas medioambientales que exige la Unión Europea (UE) para exportar, lo que impactará fuerte en la economía del país, vaticinan expertos.

No estamos preparados

Fredy Pastrana, productor de El Paraíso, en la zona oriental del país y coordinador de productores independientes de café, manifestó a LA PRENSA que uno de los requisitos principales que deben cumplir como productores es la trazabilidad, es decir georreferenciar las unidades productivas con GPS y polígonos, además, de cumplir con las leyes nacionales como la ley de trabajo, de medio ambiente y el pago de impuestos.

“No estamos preparados, da impotencia, porque desde el año pasado, lo advertimos, que teníamos que hacer, lo explicamos al Gobierno, al Ihcafe, lastimosamente siento que no se le dio la debida importancia al tema al tal punto, que muy pocos productores saben lo que se tiene que hacer”, reclamó Pastrana.

Alrededor de un 55%, unos cuatro millones de quintales de café hondureño son exportados a la Unión Europea, esto representa cerca de mil millones de dólares, es ahí la importancia de cumplir con la normativa ambiental que entra en vigencia el 1 de enero 2025.

“Esto va a repercutir grandemente a nivel de la microeconomía, inflación y devaluación del precio del café”, advierte Pastrana.

Uno de los efectos que ha tenido el reglamento y la poca fe que se le tiene a los países en desarrollo como Honduras de que pueda cumplirlo, es que los grandes compradores de Europa se estén abasteciendo de café a gran escala para evitar desabastecimiento.

“Da pena decirlo, pero no estamos listos, no es culpa de nosotros los productores, hemos buscado quién nos guíe, pero lastimosamente no tenemos quién nos apoye. Escuche lo que va a pasar, si a nosotros se nos cierra el mercado europeo, vamos a saturar el mercado interno y los precios se van a desplomar”, sostuvo.