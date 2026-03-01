Presidente Asfura juramenta a Jairo Rivera como director ejecutivo de medios estatales

El presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó a Jairo Reniery Rivera Mena como nuevo director ejecutivo de los medios estatales: el diario digital del Gobierno, Radio Nacional de Honduras y Televisión Nacional de Honduras Canal 8.
La ceremonia se desarrolló en Casa Presidencial, donde Rivera Mena prestó juramento ante la Constitución de la República y la Bandera Nacional, en un acto que formaliza el relevo en la dirección del sistema informativo estatal.
Con trayectoria en periodismo multimedia y administración de contenidos, Rivera Mena asume la responsabilidad de encabezar una etapa orientada a la transformación tecnológica y al fortalecimiento de la comunicación pública.
El presidente destacó la importancia de consolidar medios oficiales confiables, con alcance nacional y capacidad de adaptarse a plataformas digitales, como parte de la estrategia de transparencia y cercanía con la población.
El nuevo director reafirmó su disposición a liderar con visión estratégica, promoviendo una agenda informativa responsable, plural y alineada con los principios del servicio público.
La Radio Nacional de Honduras (RNH) felicitó al licenciado por su nuevo nombramiento en sus redes sociales."En RNH celebramos la juramentación de nuestro director ejecutivo, el Lic. Jairo Rivera Mena, realizada por el presidente Nasry Asfura" , publicaron.
Agregó: "Rivera Mena asume con firme compromiso el liderazgo de los medios públicos, reafirmando nuestra misión de informar y servir al pueblo".