Presidente Asfura juramenta a Jairo Rivera como director ejecutivo de medios estatales

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó a Jairo Reniery Rivera Mena como nuevo director ejecutivo de los medios estatales: el diario digital del Gobierno, Radio Nacional de Honduras y Televisión Nacional de Honduras Canal 8. La ceremonia se desarrolló en Casa Presidencial, donde Rivera Mena prestó juramento ante la Constitución de la República y la Bandera Nacional, en un acto que formaliza el relevo en la dirección del sistema informativo estatal.

Con trayectoria en periodismo multimedia y administración de contenidos, Rivera Mena asume la responsabilidad de encabezar una etapa orientada a la transformación tecnológica y al fortalecimiento de la comunicación pública. El presidente destacó la importancia de consolidar medios oficiales confiables, con alcance nacional y capacidad de adaptarse a plataformas digitales, como parte de la estrategia de transparencia y cercanía con la población. El nuevo director reafirmó su disposición a liderar con visión estratégica, promoviendo una agenda informativa responsable, plural y alineada con los principios del servicio público.