Precios de los combustibles a partir del lunes 18 de agosto en Honduras

La Secretaría de Energía dio a conocer la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigor el lunes 18 de agosto de 2025, la cual incluye incrementos en las gasolinas y rebajas en el resto de productos derivados del petróleo.
En Tegucigalpa, el precio de la gasolina súper subirá L0.05, quedando en L102.79 por galón, mientras que la regular aumentará L0.19 y se cotizará en L94.94.
Por su parte, el queroseno bajará L0.45, quedando en L76.33, y el diésel registrará una rebaja de L0.40, para un precio de L89.43. El GLP vehicular también bajará L0.14, a L45.78, mientras que el GLP doméstico mantiene su precio gracias al subsidio gubernamental.
Precios en San Pedro Sula
En San Pedro Sula, la gasolina súper aumentará L0.06, situándose en L100.36, y la regular subirá L0.20 para un nuevo precio de L92.51.
El queroseno bajará L0.44 y costará L73.89, el diésel se reducirá en L0.38 quedando en L86.99, y el GLP vehicular disminuirá L0.14, a L42.25. El GLP doméstico conserva su precio por el subsidio estatal.
Las autoridades reiteraron que los ajustes responden a las variaciones del mercado internacional de los derivados del petróleo y al esquema de subsidios implementado para proteger a los consumidores de mayores alzas.