Precios de los combustibles a partir del lunes 18 de agosto en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Secretaría de Energía dio a conocer la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigor el lunes 18 de agosto de 2025, la cual incluye incrementos en las gasolinas y rebajas en el resto de productos derivados del petróleo. En Tegucigalpa, el precio de la gasolina súper subirá L0.05, quedando en L102.79 por galón, mientras que la regular aumentará L0.19 y se cotizará en L94.94.

Por su parte, el queroseno bajará L0.45, quedando en L76.33, y el diésel registrará una rebaja de L0.40, para un precio de L89.43. El GLP vehicular también bajará L0.14, a L45.78, mientras que el GLP doméstico mantiene su precio gracias al subsidio gubernamental.

Precios en San Pedro Sula