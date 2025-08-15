  1. Inicio
  2. · Honduras

Precios de los combustibles a partir del lunes 18 de agosto en Honduras

La súper y regular tendrán incrementos, mientras que el diésel, queroseno y GLP vehicular registrarán rebajas.

Precios de los combustibles a partir del lunes 18 de agosto en Honduras

La Secretaría de Energía publicó la nueva estructura de precios que entrará en vigencia a partir del lunes de la próxima semana en Honduras.

Ilustración: LA PRENSA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Secretaría de Energía dio a conocer la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigor el lunes 18 de agosto de 2025, la cual incluye incrementos en las gasolinas y rebajas en el resto de productos derivados del petróleo.

En Tegucigalpa, el precio de la gasolina súper subirá L0.05, quedando en L102.79 por galón, mientras que la regular aumentará L0.19 y se cotizará en L94.94.

Lluvias en cuatro regiones de Honduras este viernes 15 de agosto

Por su parte, el queroseno bajará L0.45, quedando en L76.33, y el diésel registrará una rebaja de L0.40, para un precio de L89.43. El GLP vehicular también bajará L0.14, a L45.78, mientras que el GLP doméstico mantiene su precio gracias al subsidio gubernamental.

Precios en San Pedro Sula

En San Pedro Sula, la gasolina súper aumentará L0.06, situándose en L100.36, y la regular subirá L0.20 para un nuevo precio de L92.51.

El queroseno bajará L0.44 y costará L73.89, el diésel se reducirá en L0.38 quedando en L86.99, y el GLP vehicular disminuirá L0.14, a L42.25. El GLP doméstico conserva su precio por el subsidio estatal.

Las autoridades reiteraron que los ajustes responden a las variaciones del mercado internacional de los derivados del petróleo y al esquema de subsidios implementado para proteger a los consumidores de mayores alzas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias