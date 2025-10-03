  1. Inicio
Precios de los combustibles a partir del lunes 6 de octubre en Honduras

La nueva estructura de precios de los combustibles fue anunciada por la Secretaría de Energía.

Estos serán los precios de los combustibles tras la Semana Morazánica en Honduras.

Ilustración: LA PRENSA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Secretaría de Energía informó este viernes la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 6 de octubre, la cual incluye rebajas en las gasolinas y el diésel, mientras que el queroseno experimentará un ligero aumento.

En Tegucigalpa, la gasolina súper costará L104.60, registrando una rebaja de L0.70 centavos, mientras que la regular bajará L0.92, quedando en L96.51.

El diésel también presentará una leve disminución de L0.04 centavos, fijando su precio en L88.87. En tanto, el queroseno subirá L0.34, alcanzando L77.26 por galón.

En el caso del GLP vehicular, el precio se reducirá en L0.05, por lo que se cotizará a L46.09, mientras que el GLP doméstico mantiene su costo en L238.13 gracias al subsidio del gobierno.

Precios de los combustibles en San Pedro Sula

Por su parte, en San Pedro Sula, la gasolina súper se ubicará en L102.09, con una rebaja de L0.69 centavos, y la regular en L94.00, tras una disminución de L0.91.

El diésel descenderá L0.03, quedando en L86.35, y el GLP vehicular bajará a L42.56. El queroseno, al igual que en la capital, experimentará un aumento, en este caso de L0.35, alcanzando los L74.74.

La Secretaría de Energía reiteró que el GLP doméstico seguirá subsidiado por el Gobierno con el objetivo de proteger la economía de los hogares hondureños.

