Precios de los combustibles a partir del lunes 6 de octubre en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Secretaría de Energía informó este viernes la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 6 de octubre, la cual incluye rebajas en las gasolinas y el diésel, mientras que el queroseno experimentará un ligero aumento. En Tegucigalpa, la gasolina súper costará L104.60, registrando una rebaja de L0.70 centavos, mientras que la regular bajará L0.92, quedando en L96.51.

El diésel también presentará una leve disminución de L0.04 centavos, fijando su precio en L88.87. En tanto, el queroseno subirá L0.34, alcanzando L77.26 por galón. En el caso del GLP vehicular, el precio se reducirá en L0.05, por lo que se cotizará a L46.09, mientras que el GLP doméstico mantiene su costo en L238.13 gracias al subsidio del gobierno.

Precios de los combustibles en San Pedro Sula