Nasralla dice que Luis Redondo debe ser removido del Congreso

“Luis Redondo debe ser removido de la presidencia del Congreso Nacional, porque no representa al Partido Salvador de Honduras (PSH), sino, al comunismo internacional a través de Manuel Zelaya” , cuestionó Nasralla.

Por otro lado, el líder del PSH señaló que Xiomara Castro no es la que gobierna, sino, que quien realmente ejerce el poder es el expresidente Zelaya, de quien en días anteriores se refirió como un “indito” al que tuvo que enseñarle modales.

“Xiomara no gobierna, el que gobierna es Manuel Zelaya, lo sabe todo el mundo. Y las estrategias como esa (cogobierno con el Partido Liberal), a través de Mario Segura, pues no me extrañaría que sea cosa tramada por Mel”, concluyó Nasralla, en declaraciones a una radio local.