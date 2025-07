Iroshka Elvir responde a Luis Redondo tras ataques contra Nasralla

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Iroshka Elvir, respondió este sábado a las declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien en redes sociales arremetió contra Salvador Nasralla.

Redondo acusó públicamente al candidato presidencial del Partido Liberal de no pagarle una antigua deuda. "Mirá, Salvador Nasralla, mejor devuélveme todo el dinero que te presté confiando en tu honradez. No me has pagado", señaló.