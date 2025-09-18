  1. Inicio
Policía detiene a periodista hondureño por negarse a decir para dónde se dirigía

Wenceslao Canales fue llevado enchachado por un grupo de policías que se negaron a dar declaraciones en Tocoa. "Lo llevan como ladrón", denunciaba colega

Wenceslao Canales en la Udep#2 por negarse a decir para donde se dirigía.
Tocoa, Colón

Por negarse a informar para dónde se dirigía, el periodista hondureño Wenceslao Canales fue detenido por elementos policiales en Tocoa, Colón, denunció el propio comunicador.

Respaldado por sus colegas, Wenceslao dijo que venía de hacer una entrevista cuando un elemento le preguntó de dónde venía y para dónde iba.

"Mi único error es que no me gusta decir para dónde voy", dijo Canales, quien era trasladado enchachado.

"Lo traen como un ladrón", reclamaba un colega que se mostraba molesto por la acción policial.

Consultado por los otros periodistas, los agentes se negaron a dar explicaciones del porqué de la captura del comunicador.

Se supo que el agente que lo detuvo le dijo que lo llevaría a la Udep#2 de Tocoa aduciendo "falta de respeto a la autoridad".

Redacción La Prensa
