“Tenemos en ejecución la parte de la venta, pero todo eso lleva un proceso. Mientras se hace esa ejecución lo ponemos a disposición para ayudas humanitarias”, declaró.

El alto funcionario no ahondó si ya tienen ofertas, aunque sí precisó que deben usarlo en ciertos momentos por recomendación de la Fuerza Aérea.

“Hay que tener en cuenta que tener parado un aparato de esos es bastante costoso porque el mantenimiento se debe hacer se use o no, entonces las recomendaciones de los expertos es que se debe usar, y por eso se ha tomado una decisión por parte de la presidenta (Xiomara Castro) que se use para temas humanitarios y no para transporte de uso presidencial”, aseguró.

Ingresos

Mientras el avión continúe bajo la administración del Gobierno, no será utilizado para movilización de la presidenta Castro, reafirmó Zelaya. El Gobierno central maneja que la venta del avión presidencial podría dejar a las arcas del Estado un total de 750 millones de lempiras.El avión tiene capacidad de transportar a 16 pasajeros.