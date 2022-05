Periodista Enma Calderón recibe premio Álvaro Contreras 2021-2022

Asimismo, la periodista galardonada, Enma Calderón, previo al reconocimiento, dijo: “Hoy es 25 de mayo, Día del Periodista en Honduras, y recibo el máximo galardón que un periodista puede obtener, Premio Álvaro Contreras del CPH. Se lo dedico a todas las mujeres periodistas de mi país. Mi admiración a cada una de ustedes por su valentía y agallaje”.

Calderón, en su discurso, destacó la presencia y acompañamiento de sus colegas de diferentes medios de comunicación en la entrega del galardón. Además, agradeció a los periodistas que la han apoyado a lo largo de su trayectoria en las comunicaciones.

ADEMÁS: Conadeh: Unas 92 personas ligadas a medios de prensa asesinadas en Honduras desde 2001

“Muchos están enterados de mis aventuras en el periodismo, algunos me apoyaron incondicionalmente, aunque no estaban de acuerdo con mis decisiones, sin juzgarme, me aconsejaron y me impulsaron a seguir volando, a saltar esos obstáculos y a nunca detenerme”, expresó la destacada periodista hondureña.