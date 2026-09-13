Los pequeños que se robaron las miradas con su encanto en los desfiles patrios

Con sus pequeños uniformes, sonrisas y pasos llenos de entusiasmo, los niños de las escuelas prebásicas se convirtieron este 13 de septiembre en protagonistas de los desfiles conmemorativos por los 205 años de independencia de Honduras.

Desde tempranas horas, los pequeños llegaron acompañados de sus padres y maestros, listos para participar en una jornada marcada por la música, los colores y el fervor patrio.

Las bandas de guerra pusieron el ritmo a la celebración, mientras los niños avanzaban con pasos coordinados y una energía que arrancó aplausos entre las personas que se acercaron a observar el desfile.

Las palillonas también se robaron las miradas. Con sus coloridos atuendos, bastones y movimientos ensayados, demostraron que la disciplina y el entusiasmo no tienen edad.

A su paso, las pequeñas integrantes de las bandas hicieron gala de sus coreografías y sonrisas, contagiando de alegría a quienes esperaban detrás de las vallas para disfrutar del espectáculo.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los pompones, vestidos de diferentes colores y los accesorios patrios dieron un toque especial a la jornada, en la que cada grupo buscó destacar con su propia presentación.

Algunos niños desfilaron con pequeños uniformes militares, mientras otros lucieron trajes inspirados en los colores de la bandera de Honduras, convirtiendo las calles en un escenario lleno de creatividad.

Las familias fueron parte importante de la celebración. Padres y madres acompañaron a los pequeños, algunos con celulares en mano para guardar fotografías y videos de uno de los momentos más esperados del año.

Cada sonrisa reflejaba la emoción de los niños por participar en una actividad que, para muchos, representaba su primera experiencia en un desfile patrio.

Aunque sus pasos eran pequeños, la seguridad con la que marcharon llamó la atención. Algunos saludaban al público, otros sonreían a las cámaras y unos más se concentraban en no perder el ritmo de la música.

Las maestras también tuvieron un papel fundamental durante la jornada. Con paciencia y entusiasmo, guiaron a los pequeños para que cada presentación saliera de acuerdo con lo ensayado.

Entre aplausos y fotografías, los niños demostraron que las celebraciones patrias también tienen un espacio especial para los más pequeños, quienes disfrutaron cada minuto del recorrido.

La jornada estuvo acompañada por canciones, redobles de tambores y el movimiento constante de las palillonas y pomponeras, elementos que llenaron de color las calles.

Para las familias, el desfile fue además una oportunidad para celebrar junto a sus hijos y reconocer el esfuerzo que realizaron durante los días de preparación.

Así, entre uniformes, coreografías, bandas y sonrisas, los niños de las escuelas prebásicas se robaron las miradas durante los desfiles del 13 de septiembre y dejaron una de las postales más tiernas de la celebración de los 205 años de independencia de Honduras.