Partido Nacional se retira de comisión que investiga caos en primarias

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El jefe de bancada, Tomás Zambrano, informó que los parlamentarios Eder Mejía y Alberto Chedrani abandonaron el acompañamiento y el cargo que ocupaban dentro de la comisión, al no respaldar sus intenciones.

“Este día han citado a los consejeros del CNE y, a las 10:00 de la mañana, le correspondía el turno a la presidenta Cossette López. Hemos fijado una postura sobre esta comisión: Libre sabe que no tiene opción de ganar las elecciones, y eso quedó demostrado con los resultados de las primarias”, reiteró Zambrano.

Continuó: “Están buscando un mecanismo para apartar a las consejeras López y Hall. No nos prestaremos para avalar estas acciones”.

Zambrano afirmó: “La semana anterior teníamos una moción para presentarla ante el Congreso Nacional, y no nos dieron la palabra. Esta moción era para definir si la investigación continuaría mediante una comisión, pero no fue aprobada porque la mayoría no apoya esta comisión.