Cossette López lanza advertencia de cara a elecciones generales 2025

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Durante su comparecencia, la consejera Cossette López señaló que, hasta ahora, no existen condiciones para avanzar en el proceso con la tranquilidad con la que se venía trabajando en el CNE .

“El contrato de las maletas electorale s... si no hubiera sido por un proyecto de ley que yo armé, que lo mandé, y que de hecho el presidente de esta comisión presidió —la comisión en que se dictaminó en pocas horas—, y no lo solucionaron, también nos habríamos quedado sin maletas”, respondió López Osorio.

“Si ustedes me preguntan hoy a mí, montar unas elecciones generales está muy difícil desde el Consejo Nacional Electoral. Sea o no una situación que se ha solventado, lo cierto es que hoy, en el Congreso Nacional, no existen condiciones para que podamos avanzar con la tranquilidad con la que estábamos avanzando”, aseveró.

Continuó: “Hay una suerte de complicaciones... un pensamiento que prima: cumplir la ley no nos ha bastado para estar tranquilos en este país”.

Mientras la consejera presidenta del CNE comparecía ante la comisión, la bancada del Partido Nacional comunicó, en una conferencia de prensa, que sus miembros dentro de la delegación de diputados consideran que desde el oficialismo se pretende dañar la imagen de Cossette López y Ana Paola Hall.