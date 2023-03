Partido Liberal desconoce avances sobre llegada de la Cicih

Dijo, además que “está en análisis vamos a ver cuando la comisión de dictamen lo turne al Congreso va ser seriamente discutido y allí los diputados vamos a ver si lo apoyamos o no, nunca hemos tenido una reunión oficial donde hemos sido invitados por el Ejecutivo”.

No obstante, el parlamentario informó que ha nivel de bancadas aún no han sido tomados en cuenta pese al acuerdo firmado entre las fuerzas políticas para la llegada de la Cicih por lo que desconocen el avance de las negociaciones para su instalación, por lo que no descartan que el presidente o la directiva del Legislativo si tenga conocimiento del tema.