Octavio Pineda culpa a la Sapp por retrasos en radares de Palmerola

Tegucigalpa, Honduras.

El funcionario recordó que la concesión del contrato fue otorgada en la administración anterior. Asimismo, explicó a un medio local que, entre 2020 y 2021, el entonces presidente Juan Orlando Hernández solicitó a la concesionaria Palmerola International Airport (PIA) iniciar operaciones de forma anticipada.

No obstante, señaló que la falta de avances responde a decisiones de la Superintendencia de Alianza Público Privada (Sapp).

Octavio Pineda , ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), reconoció este jueves en entrevista que persisten retrasos en la instalación de los sistemas de radar del Aeropuerto Internacional de Palmerola .

“El concesionario respondió que no contaba con toda la infraestructura y el Estado asumió la construcción de la torre de control, las luces de pista y los radares”, detalló Pineda.

Por su parte, Erick Spears, presidente del Consejo de Administración de PIA, aseguró que corresponde al Estado, a través de la SIT, resolver el tema de los radares. Ante esas declaraciones, Pineda defendió la gestión de su institución.

"Esas obras fueron financiadas por el fondo Honduras-España. Cuando yo asumo la SIT en enero del 2024 firmo dos memorándum de entendimiento donde se hablaba de la terminal de carga, que ya está en funcionamiento y a su vez PIA retira la demanda ante el CIADI de aproximadamente 12 millones de dólares", puntualizó.

El ministro agregó que este año se alcanzó un acuerdo para garantizar la continuidad de las obras, que requieren una inversión de entre uno y dos millones de dólares.

Sin embargo, según relató, la SAPP declaró nulo dicho acuerdo y advirtió con acciones ante la Fiscalía.

“No existe ningún tema de China con Palmerola. Lo pendiente son los radares, pero es la SAPP quien impide que se avance”, subrayó.