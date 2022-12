“Nunca hallamos nada; fue como si la montaña se los tragó”

Aunque no se tiene precisión de la fecha, se sabe que Van Hoeven, de origen holandés, se extravió en el año 2005, cuando decidió adentrarse en los densos bosques mixtos del Celaque, que aloja el punto más alto de Honduras, mientras que Medina Flores se desapareció un sábado 5 de noviembre del año 2016.

Según el relato del septuagenario guía, dos personas más acompañaron al holandés, pero él no regresó.“Lo buscamos 6 meses, pero no hallamos nada. Al tiempo encontré en el río pedazos de tela, parecían de una camisa. Pero no supimos si eran de él” relató.

Desaparición de Isis

Según consta en los registros de investigación, un sábado 5 de noviembre, la bióloga Isis Melissa Medina, junto a su colega César Alejandro Cerrato Mendoza y las gemelas Sharon Alejandra e Iris Nallely Jiménez y Mauricio Javier Claros Domínguez, decidieron, en horarios no permitidos y evadiendo controles de registro, ingresar a Celaque y “conquistar” la cima cuya altura es de 2,849 metros sobre el nivel del mar, en un solo día.