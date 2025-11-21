Nuevos precios de los combustibles en Honduras a partir de esta fecha

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

El cambio se caracteriza por incrementos en la mayoría de los productos, con excepción del GLP doméstico, que mantiene su precio pero continúa subsidiado.

La Secretaría de Energía informó que a partir del lunes 24 de noviembre de 2025 regirá un nuevo ajuste en los precios de los combustibles en Honduras.

En la capital, Tegucigalpa, el galón de súper tendrá un precio de L103.21, con un aumento de L1.11. Mientras que la Regular, que también cuenta con subsidio gubernamental, se venderá a L95.68, registrando un alza de L0.87.

Por su parte, en San Pedro Sula, el súper costará L100.51 (aumento de L1.13) y la Regular L92.98 (aumento de L0.88), esta última subsidiada.

El diésel, otro de los combustibles subsidiados, presenta un significativo incremento de L1.44 por galón en ambas ciudades. Su nuevo precio será de L90.38 en Tegucigalpa y de L87.66 en San Pedro Sula.

El querosene también experimenta una de las alzas más notorias, con un aumento de L1.38 en Tegucigalpa (quedando en L80.58) y de L1.39 en San Pedro Sula (nuevo precio de L77.86).

En tanto, el GLP doméstico mantiene su precio en L238.13 en Tegucigalpa y en L216.99 en San Pedro Sula, continuando con el subsidio del gobierno.

El GLP vehicular, por su parte, tiene un leve aumento de L0.17, ubicándose en L44.79 y L41.26, respectivamente.

Las autoridades indicaron que los nuevos precios reflejan las variaciones en el mercado internacional y la aplicación de la política de subsidios del gobierno hondureño para los combustibles de mayor consumo.