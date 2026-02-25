Nueva sede judicial en Santa Rosa de Copán alcanza 89% de avance

Santa Rosa de Copán, Honduras

Ante las recientes informaciones sobre un supuesto abandono de la obra, autoridades del Poder Judicial confirmaron que el proyecto de la nueva sede judicial en Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras, registra un avance del 89%. Vilma Guevara, abogada, descartó los rumores de paralización y aseguró que el proceso se encuentra en una etapa crítica y activa de finalización. Como prueba del progreso, informó que ya se iniciaron las labores de traslado de archivos, un paso logístico fundamental previo a la inauguración de las instalaciones.

La puesta en marcha del edificio no solo representa una mejora en infraestructura, sino una necesidad para garantizar el acceso a la justicia en la zona occidental. Guevara subrayó que el proyecto permitirá: Modernización: Las nuevas oficinas facilitarán un flujo de trabajo más eficiente. Dignificación: Se habilitarán espacios adecuados tanto para el personal judicial como para los usuarios que buscan respuestas legales. Capacidad: El traslado de archivos permitirá que, al momento de la apertura, la mora administrativa sea mínima. "Este proyecto es vital para el fortalecimiento del Estado de Derecho en el occidente. Estamos trabajando para que la justicia cuente con una casa digna y funcional", señaló Vilma Guevara, abogada.