La advertencia de Norma Torres a hondureños en Lista Engel

Después de la divulgación de políticos y exfuncionarios hondureños en la Lista Engel, la congresista Norma Torres manifestó que Estados Unidos dejó un mensaje contra los implicados en actos de corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica.

“Estados Unidos ha dejado claro que los malos actores en Guatemala, El Salvador y Honduras serán investigados y sancionados”, mencionó Torres, congresista por el 35 distrito del estado de California.

En el gobierno hondureño han dicho que Norma Torres no se ha referido a una Lista Engel y que aún no reciben un documento oficial.

“La congresista se refiere a sanciones, no he visto aún un documento que anuncie sanciones. Ella no habla de la Lista Engel”, dijo Rodolfo Pastor, ministro de la Presidencia.

“Seguiré trabajando para promover la lucha contra la corrupción y la transparencia en el Triángulo Norte. Aplaudo a todos los que en Centroamérica toman en serio esta información”, escribió la congresista estadounidense.

En la penosa lista figuran dos vicepresidentes del Congreso Nacional, Rasel Antonio Tomé y Edgardo Casaña Mejía, además de Enrique Flores Lanza, recién nombrado como asesor en el gobierno de Xiomara Castro luego de su regreso de Nicaragua.