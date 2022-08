Mediante un comunicado, la candidata propietaria a la Junta Nominadora que seleccionará a los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia, Marielena Ulloa de Pineda, hizo público su rechazo a los señalamientos hechos en su contra y señaló que “por lo tanto, no me presentaré, así como ninguno de los catedráticos de la Escuela de Derecho, a la sesión plenaria”.

En el comunicado explicó que “la Universidad de San Pedro Sula (USAP), no me escogió como candidata propietaria a la Junta Nominadora en representación de las Universidades Privadas, sino que fue a través de una Sesión de las Universidades Privadas que tienen Escuelas de Derecho, celebrada el día viernes 26 de agosto del 2022.- No tengo la culpa de no ser la candidata deseada por intereses políticos de diversos sectores”, expresó en un comunicado.

Agregó que “me reservo el derecho de querellar a las personas que han utilizado, públicamente, términos peyorativos contra mi persona como culpable de “traición a la patria”, “vender el territorio nacional” y otros términos similares. Esos insultos que provienen de personas públicas o privadas, y consideran que tienen el derecho a injuriar y calumniar, se ensañaron con su odio contra una mujer. Eso no se hace. Al menos no lo hacen las personas de honor”.

Señaló que “el poder de quienes me pidieron mi renuncia de esta postulación a través de interpósitas personas, y quienes me amenazaron que si no renunciaba Iban a destruir mi reputación y mi carrera, con tal de poner sus candidatos, es demasiado fuerte. No puedo sola con toda la avalancha y abuso de poder demostrado en estos dos días desde que se hizo pública mi nominación”.

A continuación el comunicado compelto: