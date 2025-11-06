¿Alianza con el Partido Liberal? Nasry Asfura responde contundente

TEGUCIGALPA, HONDURAS

“No hay ninguna alianza con nadie, no se me confundan. La única alianza es con cada uno del pueblo hondureño”, expresó Asfura con firmeza ante la multitud.

Desde el municipio de La Venta, en el sur del departamento de Francisco Morazán, Nasry Asfura encabezó un encuentro con dirigentes, líderes y simpatizantes nacionalistas, donde reafirmó su compromiso con el pueblo hondureño y negó categóricamente la existencia de alianzas políticas con otros partidos.

El líder nacionalista insistió en que “un verdadero nacionalista vota por otro nacionalista”, destacando que el Partido Nacional llegará unido, fuerte y determinado a las urnas el próximo 30 de noviembre, con el objetivo de defender la democracia y el futuro del país.

Durante su discurso, Asfura advirtió que la próxima jornada electoral será intensa, con intentos de manipulación y confusión en el conteo de votos.

“Habrá muchos que se autoproclamen ganadores a tempranas horas, pero no podemos abandonar las mesas ni las urnas. Hay que estar firmes hasta que se transmita la última acta de presidente, alcalde y diputados”, exhortó.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El evento marcó el inicio de su gira por Francisco Morazán, donde Papi a la Orden busca fortalecer la estructura nacionalista y motivar a la militancia a trabajar por el triunfo en las urnas.

Por su parte, Sady Zelaya, candidato a alcalde de La Venta, expresó su respaldo a Asfura y aseguró que con su liderazgo los municipios contarán con su propio kit de maquinaria, una retroexcavadora, dos volquetas, un tractor, una pipa de agua y una motoniveladora, para promover obras y generar desarrollo local.