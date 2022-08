Nasralla arremete contra Xiomara Castro por no cumplir con lo que ofreció respecto a la Cicih

El designado presidencial, Salvador Nasralla, volvió a cuestionar al Gobierno de Xiomara Castro por no cumplir con lo que ofreció, durante la campaña previo elecciones, respecto a las facultades que se le otorgarían a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (Cicih).

“No sé si mintieron porque una cosa es mentir y otra cosa es no cumplir, yo creo que no cumplieron con lo que han ofrecido, también hicieron una alianza, en la que yo iba a tomar decisiones y no estoy siendo consultado para tomar decisiones”, señaló Nasralla.

En ese sentido, el funcionario reveló que fue excluido de las reuniones sobre la instalación de la Cicih, al tiempo que aseguró que un inicio mantuvo varios encuentros con Alice Shackelford, representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras.

Sin embargo, posteriormente, el también presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH) insinuó que la representante de la ONU recibió indicaciones por no volver a reunirse con él. “Recibió, me imagino, órdenes para que yo no fuera convocado a las reuniones”, lamentó en un entrevista con TVC.

Finalmente, Nasralla no descartó que la presidenta Xiomara Castro tenga buenas intenciones para combatir la corrupción en Honduras, no obstante, criticó que una Cicih con pocas capacidades para investigar y sin emitir requerimientos fiscales “no tiene sentido”.