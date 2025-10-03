Nasralla acusa al Gobierno de perseguirlo mientras “se les escapa la droga en contenedores”

Tegucigalpa, Honduras

El candidato presidencial, Salvador Nasralla, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno hondureño a través de sus redes sociales. Según denunció, las autoridades priorizan seguir de cerca su actividad política en vez de enfrentar el problema del narcotráfico.

Las imágenes divulgadas, aparentemente captadas por una cámara de seguridad en el aeropuerto, muestran a Nasralla caminando hacia un helicóptero vestido con ropa ligera, como si se preparara para vacacionar.

El hecho ocurre en el marco de la Semana Morazánica, feriado nacional en el que el presentador y político decidió compartir junto a su hija dentro del territorio hondureño.

“Al gobierno corrupto se le escapa intencionalmente la droga en contenedores... pero no se le escapa una cámara para seguir mis pasos en campaña. La prioridad está invertida. Honduras merece un gobierno que persiga narcos, en lugar de perseguir al candidato que le lleva 20 puntos de ventaja a LIBRE y 12 puntos de ventaja al PNH”, escribió Nasralla.