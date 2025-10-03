Nasralla acusa al Gobierno de perseguirlo mientras “se les escapa la droga en contenedores”

El candidato presidencial, Salvador Nasralla, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno hondureño a través de sus redes sociales. Según denunció, las autoridades priorizan seguir de cerca su actividad política en vez de enfrentar el problema del narcotráfico.
Las imágenes divulgadas, aparentemente captadas por una cámara de seguridad en el aeropuerto, muestran a Nasralla caminando hacia un helicóptero vestido con ropa ligera, como si se preparara para vacacionar.
El hecho ocurre en el marco de la Semana Morazánica, feriado nacional en el que el presentador y político decidió compartir junto a su hija dentro del territorio hondureño.
“Al gobierno corrupto se le escapa intencionalmente la droga en contenedores... pero no se le escapa una cámara para seguir mis pasos en campaña. La prioridad está invertida. Honduras merece un gobierno que persiga narcos, en lugar de perseguir al candidato que le lleva 20 puntos de ventaja a LIBRE y 12 puntos de ventaja al PNH”, escribió Nasralla.
El opositor acompañó su mensaje con una imagen que, aseguró, fue tomada por el propio Gobierno en un aeropuerto del país, lo que refuerza su denuncia de ser objeto de persecución política en plena etapa de organización electoral.
Las declaraciones se enmarcan en un clima de creciente tensión rumbo a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, en las que Nasralla busca consolidarse como la principal alternativa frente al Partido Libertad y Refundación (LIBRE), en el poder, y al Partido Nacional (PNH), que intenta recuperar terreno.
El diputado del PSH, Carlos Umaña, declaró que es lamentable que "sea vigilado y seguidas sus actividades por parte del Gobierno en un estado de excepción completamente ilegal y autoritario".
Es lamentable que el Candidato y futuro Presidente sea vigilado y seguidas sus actividades por parte del Gobierno en un estado de excepción completamente ilegal y autoritario.— Carlos Umaña . firmes y dignos (@drcumana) October 3, 2025
Mientras el crimen organizado y común avanza sin límites. https://t.co/bp3XRAeMpk
Hasta el momento, las autoridades no han reaccionado a la acusación, pero el mensaje del político ha generado debate en redes sociales, donde simpatizantes y críticos discuten sobre el alcance de la denuncia y el impacto que podría tener en la campaña electoral.