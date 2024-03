Piden que Matta Ballesteros vuelva a Honduras

Por otro lado, en el 2022, el propio Matta Ballesteros envió una carta a la presidenta Xiomara Castro, rogándole que sea ella quien pida al gobierno de Estados Unidos su repatriación.

Él envió la masiva a través de su hija Claudia, la única con permiso para visitarlo en la cárcel, además de un audio que difundido en medios de comunicación internacionales.

“Le estoy suplicando a la señora presidenta que me pidan de vuelta a mi país, porque me acusaban de un crimen que yo no cometí. Señora presidenta, en nombre de mis nietos, hijos y demás familia, espero que dé esa gran ayuda”, se escucha decir al recluso en un audio compartido por Primer Impacto en su reportaje.

Ahora, la familia Matta están a la espera de la respuesta a la última apelación para que sea retornado a cumplir su condena en Honduras.

Al hondureño se le inculpó del trasiego de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y de tener vínculos con el cártel de Medellín y con el cártel de Guadalajara.

Además, en ese momento se le acusó de su participación en el secuestro, tortura y asesinato de Kike Camarena, un agente de la DEA, pero después de demostró que él no estuvo involucrado.