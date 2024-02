La intensa jornada inició hoy a las 10:00 am (hora de Nueva York, 9:00 am, hora de Honduras) con la reanudación del contrainterrogatorio de la defensa del expresidente al exmiembro del Cártel de Sinaloa, Luis Pérez (Alexander Monroy Murillo).

Fiscal: ¿Y quién es? [Foto] Devis: Óscar Nájera. Fiscal: ¿Asististe a la fiesta de cumpleaños de Moncho Lobo? Devis: No. Pero Javier me llamó desde la fiesta. Hablamos durante 20 o 30 minutos. Fiscal: ¿Qué dijo? Devis: Dijo: JOH está aquí.

¡Todos levántense! Colon: No tiene grabaciones de audio o video de JOH recibiendo este dinero, ¿verdad? Pérez/MM: Correcto. Fiscal: Objeción. Preguntado y respondido. Juez Castel: De acuerdo. Déjame verte en la barra lateral.

Colon: ¿Tiene alguna prueba de que sus ganancias por drogas fueron mayores en 2014? Pérez/MM: Entregué un cuaderno a la DEA. Colon: ¿Me permite un momento? Juez Castel: Se lo permito. Colon: ¿Pagó una multa a los EE.UU.? Pérez/MM: Pagué un millón de dólares.

Colon: ¿No tiene activos ilícitos no declarados? Pérez/MM: No. Fiscal: ¡Objeción! Juez Castel: Respondió. Redirección. Fiscal: ¿Cuándo pagó a Tony Hernández para la campaña de JOH estaba cooperando con el gobierno? Pérez/MM: No. No grababa en ese entonces.

Fiscal: ¿Tenías todos tus cuadernos cuando estuviste bajo custodia de Estados Unidos? Pérez/MM: No, señora. Fiscal: ¿Qué te dijo Mario que dijo JOH? Pérez/MM: Mario dijo que JOH lo entendió y que él [JOH] dijo gracias. Fiscal: ¿Pagó sobornos a JOH para proteger su negocio de drogas? Pérez/MM: Sí.