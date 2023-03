Casi 7,5 millones de hondureños no tienen acceso a agua segura

Cerca de 7,5 millones de personas carecen de agua potable en Honduras, país donde 5 millones no tienen acceso a un saneamiento gestionado de forma segura, indicó este miércoles la entidad no gubernamental estadounidense Water For People.

El especialista en comunicación y captación de fondos de Water For People Honduras, David Ramos, dijo a EFE con motivo del Día Mundial del Agua que en el país centroamericano “cerca de 7,5 millones de hondureños no tienen acceso a agua segura”, lo que representa el 77,3 % de los 9,7 millones de habitantes.