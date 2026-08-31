Michael Douglas, estrella de Hollywood, será condecorado hoy en el CN de Honduras

Tegucigalpa. El actor estadounidense Michael Douglas recibirá este lunes un reconocimiento oficial del Congreso Nacional de Honduras por su vínculo con Roatán y por contribuir a proyectar internacionalmente los atractivos turísticos de la isla. La ceremonia está prevista para las 4:00 de la tarde, de acuerdo con la agenda legislativa. Durante el acto, el reconocido artista de Hollywood será distinguido con la Gran Cruz con Placa de Oro y Pergamino Especial.

El homenaje se realizará aprovechando la visita que Douglas tiene programada a Honduras. El reconocimiento fue establecido mediante un decreto aprobado por el Poder Legislativo como una forma de destacar la relación del actor con el destino turístico hondureño. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, señaló que Douglas mantiene una presencia frecuente en Roatán, Islas de la Bahía, y ha contribuido a dar a conocer sus paisajes y atractivos fuera de Honduras.

La distinción busca resaltar precisamente ese aporte a la promoción turística del país, particularmente de Roatán, uno de los principales destinos turísticos de Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con la entrega de la condecoración, el Congreso Nacional reconocerá públicamente la relación que el actor ha mantenido con la isla y su contribución a fortalecer la imagen de Roatán como destino turístico internacional.

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