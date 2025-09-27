En México ofrecen disculpas por muerte de seis hondureños en incendio de 2023

Ciudad de México.

Dos años y medio después del incendio que segó la vida de 40 migrantes en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, los nombres de seis hondureños volvieron a escucharse, esta vez en un acto de disculpa pública que, lejos de cerrar heridas, reabrió el dolor.

El escenario fue el Museo de la Ciudad de México, donde Francisco Garduño, excomisionado del INM y uno de los acusados por la tragedia, pidió perdón a las víctimas y sus familias. “A todos les ofrezco con humildad una disculpa pública por las consecuencias permanentes”, expresó con voz suave, antes de leer los nombres de los fallecidos y sobrevivientes.