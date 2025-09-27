  1. Inicio
  2. · Honduras

En México ofrecen disculpas por muerte de seis hondureños en incendio de 2023

Seis hondureños murieron en Ciudad Juárez en el incendio que quitó la vida de 40 migrantes

En México ofrecen disculpas por muerte de seis hondureños en incendio de 2023

Seis hondureños murieron en aquel hecho en Ciudad Juárez.

Ciudad de México.

Dos años y medio después del incendio que segó la vida de 40 migrantes en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, los nombres de seis hondureños volvieron a escucharse, esta vez en un acto de disculpa pública que, lejos de cerrar heridas, reabrió el dolor.

El escenario fue el Museo de la Ciudad de México, donde Francisco Garduño, excomisionado del INM y uno de los acusados por la tragedia, pidió perdón a las víctimas y sus familias. “A todos les ofrezco con humildad una disculpa pública por las consecuencias permanentes”, expresó con voz suave, antes de leer los nombres de los fallecidos y sobrevivientes.

Héctor Amador, cónsul de Honduras en México, estuvo presente en el evento.

Héctor Amador, cónsul de Honduras en México, estuvo presente en el evento.

Entre los mencionados estaban los seis hondureños que murieron en el incendio y los ocho que lograron sobrevivir, aunque con las huellas visibles de una noche marcada por el fuego, el encierro y la desesperación.

“Perdóname, Dios”, dijo hondureño sobreviviente en incendio en Ciudad Juárez

Sin embargo, el perdón fue recibido con rechazo. En medio del acto, madres y familiares hondureños levantaron pancartas y rompieron en llanto. “Una disculpa y el dinero no nos van a devolver lo que perdimos”, gritó la madre de una de las víctimas.

El cónsul de Honduras en México, Héctor Amador, estuvo presente como testigo del acto y del profundo descontento de las familias, que consideran que la disculpa llega tarde y vacía, más como una obligación judicial que como un gesto de justicia. La medida fue ordenada por un juez como parte del proceso de reparación integral del daño dentro del expediente penal contra Garduño.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias