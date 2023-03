“Perdóname, Dios”, dijo hondureño sobreviviente en incendio en Ciudad Juárez

“Está agradecido y nos pudimos comunicar por el vicecanciller, él me dijo que desde empezó querían salir y no podían entonces él dice que ya después cuando sintió que no podía más dijo ‘perdóname Dios mis pecados’ y ya después no se acuerda nada, por la voluntad de Dios sigue vivo”.

La hermana del compatriota sobreviviente explicó que “él despertó después porque se desmayó, quemaduras por la gracia de Dios no tuvo, por el poder de Dios dice que no sufrió quemaduras”.

“Dice que fue como que se murió porque no se acuerda ya que se desmayó, en el último momento me contó que le dijo a Dios que le perdonara los pecados y hasta ahí”, esbozó.

La familiar dijo que “iba con otros dos muchachos, uno es Armando Rivera y otro es Alfredo Sorto Hernández, ellos son de acá mismo”.