Mente Sana 2026 capacita a docentes sobre salud mental en Cortés

Docentes de varios centros educativos de Cortés participaron este sábado en una jornada de capacitación sobre salud mental, como parte de la tercera edición del proyecto Mente Sana 2026, impulsado por diario LA PRENSA previo a su lanzamiento del martes 8 de septiembre.
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.