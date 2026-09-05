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Mente Sana 2026 capacita a docentes sobre salud mental en Cortés

Docentes de Cortés participaron en una jornada de capacitación de Mente Sana 2026, iniciativa de LA PRENSA que abordó ansiedad, depresión, TDAH y uso de pantallas

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 16:25 -
  • Redacción La Prensa
Mente Sana 2026 capacita a docentes sobre salud mental en Cortés

Docentes de varios centros educativos de Cortés participaron este sábado en una jornada de capacitación sobre salud mental, como parte de la tercera edición del proyecto Mente Sana 2026, impulsado por diario LA PRENSA previo a su lanzamiento del martes 8 de septiembre.
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