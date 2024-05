Juzgado ambiental conocerá casos de funcionarios que otorgan permisos ilegales

El artículo 344, del capítulo XVIII de Delitos Ambientales del Código Penal, establece que “debe ser castigado con las penas de prisión de tres (3) a cinco (5) años e inhabilitación especial para cargo u oficio público por el doble del tiempo que dure la pena de prisión, el funcionario o empleado público que a sabiendas de su ilegalidad, individualmente o como miembro de un organismo colegiado”, que resuelva o vote “a favor de la aprobación de instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción, edificación o la concesión de las licencias (...)” contrario a las normas vigentes.

Ambientalistas consultados por Diario LA PRENSA coinciden que la sociedad comúnmente ha visto los problemas ecológicos “desde lejos” en las áreas protegidas, distantes de los centros urbanos, sin embargo, ahora la crisis ambiental ha tocado a la puerta de sus casas en las grandes grades ciudades, como San Pedro Sula, que sufre la consecuencias por la destrucción de la cordillera de El Merendón y áreas boscosas colindantes con zonas residenciales.

La creación del juzgado de jurisdicción nacional “es una medida pertinente que frenará el avance de la urbanización que se lleva de encuentro a todo en detrimento de nuestro patrimonio ambiental. Es importante estar claro que algunos permisos de construcción privilegian el interés particular en perjuicio de la mayoría”, opina Gehovany Cruz, ambientalista de la Fundación Parque Nacional Pico Bonito (Fupnapib), con sede en la de La Ceiba.

Cruz califica de “acertada” la decisión de la Corte Suprema de ventilar en el nuevo juzgado los delitos urbanísticos, “porque bajo el supuesto del desarrollo comprometen los intereses de la población y el entorno ambiental”, pero, está comprobado, que algunos proyectos de urbanización construidos en áreas verdes “sólo han beneficiado a particulares”.

“El avance del urbanismo a nivel nacional nos ha afectado las áreas protegidas. No es que nos opongamos al desarrollo, nosotros creemos debe haber desarrollo con una perspectiva de sostenibilidad. El ambiente no puede estar en la cola (...), no puede ser un tema invisible (...)”, dijo Cruz, quien considera que “la justicia debe ser pareja”, tanto para el que “deforesta o incendia el bosque, como el que destruye el ambiente con fines económicos, incluidos los funcionarios públicos”.

El Código Penal tipifica como “urbanización ilegal” toda aquella que desarrollan en “zonas de reserva para la construcción de obras públicas, zonas de dominio público o reservadas para uso público; zonas contaminadas o por razones naturales, peligrosas para la población; zonas verdes o que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural o que por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección; o zonas rurales en las que no esté permitida la urbanización o edificación”.

Nelvin Bustamante, ambientalista de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (Prolansate), estima que la creación del nuevo juzgado “es un paso importante” en la lucha contra la destrucción del ambiente que “podría disuadir a funcionarios corruptos que emiten permisos de construcción” en zonas prohibidas.

“Ojala esta medida logre persuadir a los funcionarios públicos a no cometer delitos al momento de emitir permisos. Con un juzgado de jurisdicción nacional, será diferente porque vemos que en algunos casos los jueces locales son amigos de los funcionarios municipales”, dice.

Organizaciones como Prolansate y Fupnapib han mantenido una guerra sin cuartel contra los depredadores de reservas de Atlántida que explotan el bosque ilegalmente, devastan la vegetación para plantar palma aceitera, café, cardamomo y otros cultivos agrícolas en las zonas núcleo. También luchan cotra entidades privadas que buscan ampliar las áreas urbanas en zonas con una extensa biodievrsidad.