Ambientalista que trabajó con Jeannette Kawas teme por su vida

Quien un día actuara como una mano derecha de Jeannette Kawas, hoy está sufriendo persecución, saqueo e intimidación de personas que pretenden apoderarse de Punta Sal, “de la misma manera como ocurría en décadas pasadas”.

“Me siento perseguido. Los problemas que ocurrieron en aquel entonces, cuando mataron a Jeannette Kawas, se están repitiendo. En los últimos seis años, me han robado los aperos de pesca, me robaron una lancha con todo y motor, me saquearon una de mis casas, se han llevado el sistema de energía solar. Lo último, le prendieron fuego a una de las cocinas del negocio de comida que tengo”, explicó en una entrevista con Diario La Prensa.

Tres años después de la muerte de Jeannette Kawas, Andino Alegría y Carlos Valerio (ingeniero) se vieron en la obligación de huir del país por defender Punta Sal. Permaneció 18 años en Estados Unidos y regresó luego de que muriera (diciembre de 2014) el coronel Mario (El Tigre) Amaya, quien, según documentos (sentencia) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo participación en el crimen contra la destacada ambientalista.

“Yo tengo un mal presentimiento. He puesto las denuncias ante el Ministerio Público pero no hay respuesta, nadie ha ido a la comunidad a ver lo que está pasando. Veo que se está repitiendo lo de Jeannette Kawas. En ese entonces, hicimos las denuncias de las amenazas y no pasó nada, la mataron los grupos de poder. Ha pasado el tiempo y tristemente ese crimen sigue en la impunidad”, dijo.