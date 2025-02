En marzo habrá vacuna para la influenza en los centros de salud

Tegucigalpa.

Para su sorpresa, no había vacunas contra la influenza. Padilla decidió buscar en el centro de salud Dr. Alonso Suazo, donde tampoco lo encontró.

“Fui a más de tres centros de salud para vacunarme, pero en todos me dijeron que no había vacunas. Fui al barrio El Manchén porque me recomendaron venir, y tampoco hay”, relató Padilla a los medios.

En un recorrido por los centros de salud más concurridos de la capital, donde se atienden hasta 300 pacientes al día, la respuesta fue la misma: “No hay, hasta marzo llegan las nuevas dosis”.

“No hay porque cada año se deben renovar. Las vacunas contra la influenza tienen fecha de expiración y debemos ser meticulosos con eso; la salud es un tema delicado”, explicó uno de los médicos entrevistados.